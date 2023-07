SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Prestes a disputar a Copa do Mundo Feminina pela seleção brasileira, Marta lançou uma linha de roupas para promover a igualdade de gênero no esporte.

DETALHES DA INICIATIVA

A estrela de 37 anos criou a "Go Equal", frase que iniciou como um movimento inspirado pela própria atleta.

O lema agora é uma coleção de vestuário que incentiva mulheres a praticarem futebol. A parceria foi costurada com a Centauro.

Há peças nas versões treino e casual: são comercializadas camisetas, bermudas, calças, bonés e tops ?todos os produtos contêm símbolo e frases do movimento.

O roxo predomina entre os trajes. A cor representa a igualdade e valorização das mulheres no esporte -o laranja também é bastante utilizado nos produtos.

Os itens já estão à venda tanto na Centauro (online e lojas físicas) quanto na Studio78, plataforma de ecommerce.

Todos os royalties das vendas serão doados para projetos de empoderamento feminino.

"A bola é igual, o campo é igual, as regras são iguais. As mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens. Não há motivo para não receberem o devido reconhecimento. Estou extremamente feliz com a parceria com a Centauro, que me permitiu transformar a causa que defendo em uma marca, para que os fãs de futebol e aqueles que se identificam com a causa possam, assim como eu, fazer parte dessa iniciativa tão importante", afirmou Mata.

"Apoiamos o esporte feminino, e o lançamento de Go Equal enquanto marca é uma oportunidade de reverberar a causa e amplificar o legado da Marta, que inspirou e inspira tantas outras atletas e mulheres em todo o mundo. A Centauro tem muito orgulho de ter sido escolhida para esse projeto tão significativo", disse Fernanda Arechavaleta, diretora de marketing e reputação da Centauro.