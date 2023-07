SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campeã olímpica Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de bronze nos 5km das águas abertas nesta segunda-feira (17) no Mundial de Esportes Aquáticos 2023. A competição está sendo realizada na cidade de Fukuoka, no Japão.

Leonie Back (Alemanha), em primeiro, e Sharon van Rouwendaal (Países Baixos) em segundo fecharam o top 3. A outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut, terminou em sexto.

Com um novo treinador depois de ter trocado Fernando Possenti por Fabrizio Antonelli, a brasileira ficou livre para criar sua estratégia com base no que estava acostumada a treinar com o técnico anterior, e investiu em um começo mais calmo, recuperando posições aos poucos até chegar na briga entre as primeiras colocadas.

COMO FOI A PROVA

Ana Marcela começou mais atrás, na 39ª colocação. Do outro lado, a outra brasileira na disputa, Viviane Jungblut passou os primeiros minutos em 13º. A liderança passou a ser trocada entre a espanhola Martinas Guillen chegando até a japonesa Ichika Kajimoto, que apertou o ritmo e assumiu a primeira posição. Com 10 minutos de prova, Ana Marcela deu um boa recuperada, e passou para o 16º lugar.

Ritmo mais forte - Os dois primeiros quilômetros de prova foram fechados pela australiana Moesha Johnson. Ana Marcela começou sua recuperação aparecendo entre as sete primeiras, no pelotão da frente, enquanto Viviane Jungblut figurou entre o 12º lugar. A campeã olímpica foi apertando mais o nado, chegando na quarta colocação e puxando o segundo pelotão.

Com 2.50km, metade da prova, Ana Marcela seguiu imprimindo um bom ritmo, e no contorno de bóia encostou no pé da terceira colocada, a francesa Anastasiya Kirpichnikova. Saindo da linha imposta pelas líderes, a brasileira nadou mais para o lado, e continuou mantendo a posição bem colada das adversárias.

A australiana Moesha Johnson e a neerlandesa Sharon van Rouwendaal figuraram na primeira e segunda colocação. Ao passar pela bóia que decretou a última volta, o chip da Ana Marcela não foi lido, portanto a posição da brasileira não foi aferida oficialmente, tanto que perto dos 45 minutos de prova, ela apareceu na sétima posição, mas no visual estava brigando pelo terceiro lugar.

Aproveitando a brecha, Ana Marcela chegou até a segunda posição nos minutos finais de prova e passou a encostar no pé de Sharon van Rouwendaal. Antes da volta na última bóia, a brasileira caiu uma posição, e terminou a competição conquistando o bronze depois de um ritmo bastante forte do meio para o final da prova.

DESEMPENHO NOS 10KM

No sábado (15), Ana Marcela conquistou o quinto lugar na prova dos 10km na natação em águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos.

Depois da prova, a brasileira foi eleita a nadadora de águas abertas do ano pela World Aquatics. É a oitava vez que ela recebe esse prêmio, sendo que agora foi a quinta seguida.

O quinto lugar adiou a classificação de Ana Marcela para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Agora, sua próxima oportunidade será no Mundial de Doha, que acontece do dia 2 a 18 de fevereiro de 2024.