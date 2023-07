SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atacante Nycole Raysla, da seleção brasileira, está fora da Copa do Mundo feminina por causa de uma lesão, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no início da madrugada desta terça-feira (18).

A jogadora sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino na segunda-feira (17) e não haverá tempo para a recuperação.

O torneio começa nesta quinta-feira (20).

A técnica Pia Sundhage convocou a meia Angelina, do OL, para a vaga de Nycole. Angelina vai disputar a sua primeira Copa do Mundo e era uma das suplentes da equipe no período de treinamentos na Gold Coast.

A atleta do Benfica já havia sofrido um entorse no tornozelo direito no amistoso do Brasil contra o Chile, no início do mês, em Brasília.

Depois de treinar separada das demais jogadoras no período de recuperação, ela voltou ao grupo na sexta-feira (14).

"A comissão técnica lamenta a lesão de Nycole e deseja uma pronta recuperação", diz a nota da CBF.

O primeiro jogo da seleção brasileira será na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, em Adelaide, na Austrália. Não deverá ter grandes dificuldades para se classificar na fase de grupos.

Dos três países que as brasileiras enfrentarão, dois já cruzaram o caminho do Brasil em Copas passadas. Apenas um representa perigo de fato.

Principal rival no Grupo F, a França foi quem eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final em 2019 e chega à Austrália e Nova Zelândia como uma das favoritas ao título.