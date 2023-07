SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falta pouco para começar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, disputada entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

A partida inaugural será disputada por Nova Zelândia e Noruega, com início às 4h da manhã (horário de Brasília), quinta-feira (20), no Estádio Eden Park, em Auckland.

A outra anfitriã, Austrália, também jogará nesta quinta-feira, às 7h (de Brasília), contra a Irlanda, no Accor Stadium, em Sydney. Haverá ainda outro confronto no mesmo dia, às 23h30, entre Nigéria e Canadá.

O Brasil fará sua estreia no dia 24 de julho (segunda-feira), às 8h, contra a seleção do Panamá.

A abertura será transmitida ao vivo pelo SporTV na TV fechada, no canal CazéTV (no YouTube e na Twitch) e na Globoplay (plataforma de streaming).

A cerimônia será realizada no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, antes do jogo de estreia oficial do torneio. A Fifa ainda não definiu o horário exato da festa, mas costuma anteceder duas horas da partida.

O Estádio de Eden Park é o maior estádio da Nova Zelândia e tem capacidade para quase 50 mil pessoas. Já sediou alguns eventos importantes antes, como a final da Copa do Mundo de Rúgbi.

Dois artistas foram confirmados para a cerimônia: a cantora neozelandesa Benee e a rapper australiana Mallrat. Ambas compuseram a música oficial da Copa Feminina, chamada "Do It Again" (Faça Isso Novamente, em português).

A cerimônia de abertura ainda contará com apresentações culturais locais, como o 'Haka', tradicional dança maori que virou símbolo dos All Blacks, time de rúgbi.