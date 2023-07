SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agora é oficial: a seleção brasileira feminina se apresentou para a disputa da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023.

A delegação brasileira desembarcou nesta terça-feira (18) em Brisbane, na Austrália, para a disputa do Mundial.

A equipe foi recepcionada por alguns torcedores brasileiros e participou de uma apresentação com tradições locais no Hotel North Lake, onde as jogadoras e comissão técnica ficarão hospedadas.

Nesta quarta-feira, Pia Sundhage fará o primeiro treino para a sequência da primeira fase da Copa do Mundo, no Moreton Bay Central Sports Complex.

**Qual é o grupo do Brasil na Copa?**

O Brasil está no Grupo F, ao lado de Panamá, França e Jamaica. Veja abaixo a data e horário das partidas da fase de grupos:

24/07 (segunda-feira) - Brasil x Panamá - 8h (de Brasília)

29/07 (sábado) - França x Brasil - 7h (de Brasília)

02/08 (quarta-feira) - Jamaica x Brasil - 7h (de Brasília)