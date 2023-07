SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três técnicas da Copa do Mundo Feminina de 2023 estiveram na edição de 1991 como jogadoras.

Pia Sundhage, atualmente no comando da seleção brasileira, vestiu as cores do seu país, Suécia, na Copa de 1991. A primeira edição oficial do torneio feminino da Fifa teve a China como país-sede.

O caso da técnica sueca é o mesmo de Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha) e Hege Riise (Noruega). As três estão entre as 12 comandantes mulheres nas 32 seleções da Copa.

Pia, que terminou em terceiro lugar na ocasião, relembrou da época em que ainda era jogadora e falou sobre a campanha da Suécia, traçando um paralelo com os dias atuais.

"Foi uma espécie de afirmação. Queríamos estar entre os melhores times do mundo, e quando aconteceu foi enorme. Naquela época, dificilmente nos víamos em vídeo. Agora você tem vídeo de quatro ângulos diferentes, GPS, dados... é muito diferente", disse Pia, em entrevista à BBC.

No comando da seleção brasileira desde 2019, Pia segue em preparação com o elenco das Guerreiras do Brasil antes da estreia na Copa.