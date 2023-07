SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Ribas não poupou elogios a Dorival Júnior e admitiu surpresa do elenco do Flamengo com a saída do treinador no final de 2022.

Ex-jogador do Flamengo participou na noite de segunda (17) do 'Boleiragem', programa do SporTV, e revelou bastidores da passagem de Dorival Júnior, hoje no São Paulo, pelo Flamengo no ano passado.

"Me surpreendeu (a saída de Dorival). Já tinha me desligado do clube, não participei das conversas. Os jogadores adoravam ele e queriam que ele continuasse, mas isso é uma decisão dos responsáveis, Landim, Braz e Spindel."

Diego ainda rasgou elogios ao trabalho de Dorival no Flamengo e ressaltou o que o treinador vem fazendo à frente do São Paulo.

"No Flamengo ele construiu duas equipes, a que disputou o Brasileiro e a da Libertadores e Copa do Brasil. "Ah, mas era o Flamengo", não. Se for o Flamengo e não tiver um bom treinador para usar essas peças o time vai se dar mal como foi em outros momentos. No São Paulo ele está fazendo isso e o ambiente é maravilhoso. É um trabalho que merece reconhecimento. Ele está em constante evolução", disse.

**O que mais Diego disse sobre Dorival:**

Vivência com o treinador: "Peguei o Dorival em duas passagens, as duas pelo Flamengo, e ele evoluiu ainda mais. Sempre teve um bom relacionamento com os jogadores, e agora vejo isso no São Paulo. O time tem um repertório, vai pela direita, esquerda, joga no meio, não é uma posse de bola passiva, tem o momento certo para atacar."

Gestão de grupo: "Ele conversa muito, está sempre trocando ideias com os jogadores que não estão jogando com frequência. Você precisa manter os atletas motivados. São 60, 70 jogos na temporada aqui no Brasil, não pode dedicar a sua atenção apenas aos que estão atuando."