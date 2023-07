SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está preocupado com o interesse de clubes árabes em Róger Guedes. O Timão só tem 40% dos direitos econômicos do atacante.

Róger Guedes está na mira do Publico Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, que tem 75% do capital de Al-Hilal e Al-Nassr.

O fundo está disposto a investir alto por Guedes. O Corinthians sabe que não pode competir com os salários e espera que o atacante decida permanecer no Brasil.

Róger Guedes tem 26 anos e ficou três temporadas no Shandong Luneng, da China, antes de aceitar a proposta do Corinthians em 2021.

Na ocasião, Guedes abriu mão de 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) para rescindir com o Luneng. Esse fato deixa a situação mais difícil para o Timão.

O Corinthians valorizou a força que Guedes fez para rescindir na China e ficou apenas com 40% dos direitos econômicos do atleta. O vínculo vai até 2025.

A proposta do futebol árabe precisaria ser muito boa para compensar o Timão, que tem uma fatia menor dos direitos.

Outro problema é uma promessa do presidente Duilio Monteiro Alves ao jogador: há quase dois anos, o presidente disse que poderia liberá-lo "em um ano e meio". O prazo já passou.

"É importante deixar claro que o Corinthians tem um percentual de seus direitos, mas ele ficou com grande parte. Sempre em nome da transparência, daqui a um ano e meio, se for da vontade dele e bom para o Corinthians, pode sair. Ele abriu mão de muita coisa. Se for para ele recuperar [o dinheiro perdido], o Corinthians vai estar disposto a conversar", disse Duilio ao SporTV em setembro de 2021.