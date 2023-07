SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar já pode treinar com o restante de seus companheiros no PSG a partir desta semana.

O PSG divulgou um comunicado na manhã desta terça-feira(18) e atualizou a situação do seu departamento médico.

Neymar, que vinha fazendo treinos individualizados com bola, está liberado para treinar parcialmente com o restante do elenco.

"Depois de participar de treinos individuais em campo na semana passada, Neymar Jr. deve participar parcialmente de treinos coletivos nesta semana", diz o comunicado.

Neymar vinha se recuperando de uma cirurgia feita no tornozelo após acusar problemas na região em fevereiro deste ano.

'PREOCUPAÇÃO' DO PSG E FUTURO INDEFINIDO

A volta de Neymar ao PSG após as férias no Brasil tem gerado especulações na Europa.

Segundo o jornal "L'Équipe", após Neymar se reapresentar e realizar os exames médicos iniciais, o PSG ficou preocupado com a questão física do jogador brasileiro.

Em meio a isso, o futuro do jogador tem sido comentado. O atacante tem contrato até 2025 com o clube francês, mas a imprensa especula que ele pode ser negociado.

O "Mundo Deportivo" já apontou que o jogador chegou a ser oferecido ao Barcelona, mas o negócio não avançou. Já o "Le Parisien" afirmou que o Chelsea pensa em avançar com uma proposta.

Durante sua apresentação, o técnico Luis Enrique evitou falar sobre Neymar e afirmou que as definições quanto ao seu futuro no PSG são "questões internas".

A última partida de Neymar pelo PSG se deu no dia 19 de fevereiro, quando a equipe venceu o Lille, pelo Campeonato Francês.