SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton já citou em outras oportunidades o racismo no meio da Fórmula 1. Na mais recente entrevista sobre o assunto, o heptacampeão mundial ressaltou o apoio do ex-piloto Sebastian Vettel.

Hamilton afirmou que o alemão apontou declarações racistas ditas no cotidiano da Fórmula 1. A declaração foi concedida em entrevista ao programa 'True Driver', da DAZN espanhola.

"Temos que conseguir gente que empatize (com a causa antirracista), precisamos de empatia. As vezes me pergunto: ninguém mais se importa? Sebastian (Vettel) foi um dos que mais me apoiou. Ele me disse que em algumas equipes falavam coisas racistas sobre mim. Ele se ajoelhou comigo em 2020, ainda não vi um piloto tão valente quanto ele. É preciso mudar as leis para que o povo viva melhor. Estamos arriscando nossas vidas para tentar conscientizar os demais", diz Lewis Hamilton.

Hamilton e Vettel disputaram títulos durante a década de 2010, mas transformaram a rivalidade em amizade. Além do antirracismo, os dois se manifestaram em prol da causa ambiental e dos direitos LGBTQIA+ utilizando seu espaço na Fórmula 1.

Vettel saiu em defesa do heptacampeão mundial após declarações racistas de Nelson Piquet. O alemão cobrou medidas da Fórmula 1 após o brasileiro chamar Hamilton de 'neguinho' em 2021, fala que tomou repercussão no ano seguinte.

*

O QUE MAIS HAMILTON FALOU

Projetos sociais

"Não sei qual será meu próximo projeto. As leis de proteção aos animais precisam continuar sendo revisadas, juntamente com o meio ambiente, as pessoas têm dificuldade em ver os desastres que ocorrem (...) Tenho 'Mission 44', um projeto que inaugurei em Londres e quero expandi-lo para a África e EUA, com o qual queremos colocar na cabeça das crianças que elas podem ter um bom futuro, que podem se tornar engenheiros ou o que quiserem".

Futuro na Fórmula 1

"Eu tenho o oitavo título mundial em minha mira, estou completamente focado nisso e não quero distrações, só quero o oitavo título".

Refazer parceria com Alonso

"Se as estrelas se alinharem, sim, mas não acredito que isso aconteça".