SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegação do Corinthians seguirá para o estádio Monumental, em Lima, encarar o Universitario pelos playoffs da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (18).

Na tarde desta terça-feira, a polícia peruana recomendou ao clube viajar no ônibus da própria corporação do hotel para o estádio. Os times se enfrentam pela volta dos playoffs do torneio continental a partir das 21h30 (de Brasília).

A diretoria do Corinthians não gostou da ideia e pediu segurança por parte das autoridades para chegar ao local em um veículo independente.

Nas últimas horas, a Conmebol e a própria polícia prometeram escolta aos membros da equipe, que deve chegar ao Monumental nos próximos minutos.

As autoridades acreditam que os ânimos podem estar exaltados por causa da prisão de Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitario. Ele foi flagrado em supostos atos racistas contra torcedores do Corinthians na Neo Química Arena e segue detido.

O Corinthians venceu o Universitario por 1 a 0 em casa e, se for a campo, pode avançar na Sul-Americana com um empate.