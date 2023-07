SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina e Filipe Toledo estão garantidos nas semifinais da etapa de Jeffreys Bay do Mundial de Surfe, a penúltima antes do WSL Finals.

Gabriel Medina foi o primeiro a confirmar vaga na semi ao vencer Ian Gentil com uma somatória de 13,50, contra 11,93 do havaiano filho de pais brasileiros.

Na terceira bateria das quartas, Filipe Toledo levou a melhor sobre o australiano Jack Robinson: 16,33 a 15,06, com direito a mais uma nota 9,63 em uma das ondas ?assim como foi ontem.

O Brasil poderia já garantir um representante na decisão de Jeffreys Bay caso Yago Dora vencesse Kanoa Igarashi, mas o japonês conseguiu a classificação para a semi com uma somatória de 12,00, contra 7,10 do brasileiro.

Com os resultados, as semifinais masculinas foram definidas: Gabriel Medina enfrentará o australiano Ethan Ewing, enquanto Filipe Toledo duelará com o japonês Kanoa Igarashi.

Os campeões da etapa na África do Sulserão conhecidos ainda hoje, tanto na categoria masculina como na feminina.