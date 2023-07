SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez nesta quarta-feira (19) o primeiro treino no Moreton Bay Central Sports Complex, em Brisbane, cidade-sede da delegação durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Marta e Tainara separadas do grupo. As duas atletas fizeram um trabalho de transição, enquanto se recuperam de um edema na coxa.

Treinos específicos por setores. A treinadora Pia Sundhage promoveu um coletivo e, depois, um trabalho específico para a defesa, com as zagueiras e laterais. As meias e atacantes treinaram finalizações.

Nesta quinta-feira (20), às 2h (de Brasília), a seleção brasileira volta a campo para uma nova sessão de treinamentos.