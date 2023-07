SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte da goleira Katie Meyer, 22, que defendia a Universidade de Stanford, em 2022, uniu as atletas da seleção norte-americana, que lançaram uma campanha pela saúde mental chamada "Seleção Norte-americana pela Saúde Mental".

O QUE ACONTECEU

"É para você, Katie". O projeto é encabeçado pela zagueira Naomi Girma, pela atacante Sophia Smith -ex-companheiras de Meyer em Stanford- e pela meia-atacante Sofia Huerta.

"Vulnerabilidade é um sinal de força". Este é um dos lemas da campanha, uma parceria com a CommonGoal, entidade que organiza ações para que a indústria do futebol ajude em metas globais.

Colaboração da TV. A emissora norte-americana "Fox Sports" se comprometeu a dedicar ao menos 1% do tempo de transmissão durante a Copa do Mundo Feminina para tratar o assunto saúde mental.

Estreia contra novata. Um dos grandes favoritos ao título mundial, os EUA estão no Grupo E, ao lado de Vietnã, Portugal e Holanda. A primeira partida é contra as vietnamitas, que debutam em Copas do Mundo.

"Eu sempre fico muito emotiva ao falar da Katie, é claro. [...] Mas eu sinto que estou em um lugar onde eu posso falar sobre isso e por um ângulo positivo, o que me alegra. [...] [Para cuidar da nossa saúde mental] É importante confiar na companheiras de time e saber que temos o mesmo objetivo, quaisquer que sejam as emoções", afirma Sophia Smith, atacante do EUA.

"Sabemos por experiência quantas pessoas, especialmente atletas estudantes, estão sofrendo em silêncio, e queremos usar nossa plataforma neste momento enorme para algo maior que o futebol. Por meio deste projeto [Seleção Norte-americana feminina pela Saúde Mental], o espírito dela, o calor dela, e o legado dela vão estar vivos. E vamos garantir que seja assim. Essa Copa do Mundo é para você, minha amiga [Katie]", Naomi Girma, zagueira dos EUA, em texto publicado no "The Players' Tribune".