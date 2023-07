SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta ao Atlético de Madri após jogar no Chelsea por empréstimo, João Félix gerou um mal-estar no clube da capital espanhola depois de afirmar que 'adoraria jogar no Barcelona'.

O QUE ACONTECEU

João Félix se ofereceu ao Barcelona durante uma entrevista ao jornalista Fabrizio Romano. "Eu adoraria jogar no Barça. Sempre foi minha primeira escolha, meu sonho de criança. Se acontecer, jogar no Barcelona vai ser um sonho para mim", disse.

Dirigentes do Atlético consideraram as palavras de João Félix uma atitude desrespeitosa e pouco profissional, segundo publicou o jornal Marca.

Uma transferência para o Barcelona, porém, não seria fácil. Segundo o jornal Sport, o presidente Joan Laporta admira o futebol do português e tem boa relação com seu empresário, Jorge Mendes. Contudo, o momento financeiro do Barça diminui a possibilidade. Félix foi contratado pelo Atlético em 2019 por 127 milhões de euros, e o clube não quer perder todo o investimento.

Um empréstimo parece o caminho mais acessível para realizar o sonho de João Félix. O atacante passou o primeiro semestre deste ano cedido ao Chelsea, mas teve sua permanência vetada pelo técnico Mauricio Pochettino.

João Félix não deve seguir no Atlético, com quem tem contrato até junho de 2027. O PSG aparece como um dos interessados no futebol do português, segundo informou o jornal espanhol As.

'Veterano' no Campeonato Espanhol, Félix tem apenas 23 anos. O português soma 131 jogos e 34 gols pelo Atlético de Madri.