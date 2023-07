PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter oficializou, na manhã deste quarta-feira (19), a contratação do volante Bruno Henrique. O marcador chega após o fim do contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Em sua carreira, tem passagens por Palmeiras e Corinthians.

Bruno Henrique, de 33 anos, assinou com o Inter até o fim de 2025. Sua chegada já tinha sido encaminhada nos últimos dias e ele, inclusive, já participou de atividades no CT do Colorado.

Na Arábia Saudita desde a temporada 2019/2020, ele tem atuado regularmente e participou de 29 jogos, com dois gols e duas assistências em sua última passagem pelo Ittihad.

Além de Corinthians e Palmeiras, ele jogou no Palermo, da Itália, e no Londrina, no Brasil.

O anúncio ocorreu logo depois da confirmação de Eduardo Coudet como novo técnico do Colorado.

NOTA DO INTER

Aos 33 anos, o atleta tem currículo extenso e uma carreira vitoriosa. Ele esteve nas últimas três temporadas na Arábia Saudita, atuando pelo Al Ittihad. No Brasil, formado no futebol paranaense, teve passagens marcantes por Corinthians e Palmeiras. Foi campeão brasileiro nos dois clubes, atuando com regularidade e se destacando.