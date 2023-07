SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Toledo venceu o australiano Ethan Ewing na decisão e foi o campeão da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, a nona da temporada.

O QUE ACONTECEU

Filipe Toledo começou a bateria decisiva 'on fire' e, logo em sua primeira onda, tirou 8,83, jogando pressão para cima do australiano.

Ethan Ewing não conseguiu reagir e ainda viu o brasileiro surfar uma onda espetacular com nota 9,93 a 15 minutos do fim. Placar final: 18,76 a 7,80 para Filipinho.

Atual campeão mundial, Filipinho consegue a sua terceira vitória na temporada 2023. Ele já havia vencido as etapas de Sunset Beach, no Havaí, e de El Salvador.

Filipe Toledo, Griffin Colapinto e Ethan Ewing já estão classificados para o WSL Finals, que acontece em setembro, em Trestles, na California (EUA).

Filipinho chega a 54,980 pontos na classificação geral e abre 7.165 pontos em relação ao segundo colocado, o próprio Ethan Ewing, que ultrapassou Griffin Colapinto e chegou a 47.815. Com isso, o brasileiro fica bem perto de confirmar a liderança no ranking geral.

As últimas duas vagas para as finais serão definidas na próxima etapa do Tour, a última da fase de classificação, em Teahupo'o, no Taiti, que tem janela programada entre 11 e 20 de agosto. João Chianca (4º), Yago Dora (5º) e Gabriel Medina (6º) são os brasileiros que ainda estão na briga.

Apesar do bom desempenho (3º lugar) na África do Sul, Gabriel Medina termina a etapa fora do top 5. Ele chega a 35.440, assumindo a sexta colocação de John John Florence. Yago Dora, eliminado nas quartas de final, permanece na quinta posição do ranking, com 36.865 pontos.