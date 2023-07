SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitoriosa campanha na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, fez de Filipe Toledo o primeiro surfista brasileiro a garantir vaga nas Olimpíadas de 2024.

Filipe Toledo entrou na bateria final já com a vaga para Paris carimbada, uma vez que apenas um brasileiro poderá alcançá-lo depois do WSL Finals. De quebra, ele venceu a decisão contra o australiano Ethan Ewing e foi campeão da etapa.

Três brasileiros ainda estão na briga pela segunda vaga no surfe masculino: João Chianca (4º), Yago Dora (5º) e Gabriel Medina (6º).

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb já havia confirmado presença nas Olimpíadas de Paris.

Entre os homens, o italiano Leonardo Fioravanti, o norte-americano Griffin Colapinto e o australiano Ethan Ewing também garantiram vaga em Paris.

Além da classificação pelo Circuito Mundial, o Brasil também pode garantir mais uma vaga nas Olimpíadas através do ISA Games de 2024.

O surfe nas Olimpíadas 2024 será realizado em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, a milhares de quilômetros de Paris.

Serão apenas três dias de janela para o evento, entre 27 e 29 de julho de 2024.

FILIPINHO DISPARA NA LIDERANÇA DO MUNDIAL

Filipinho chegou a 54,980 pontos na classificação geral e abriu 7.165 pontos em relação ao segundo colocado, o próprio Ethan Ewing, que ultrapassou Griffin Colapinto e chegou a 47.815.

Com o resultado, o brasileiro ficou bem perto de confirmar a liderança no ranking geral e assim ir para o WSL Finals, em setembro, com a vantagem de precisar vencer apenas um adversário para ficar com o título mundial.

Além de Filipe Toledo, Griffin Colapinto e Ethan Ewing também já estão classificados para o WSL Finals, restando apenas duas vagas.

Atual campeão mundial, Filipinho consegue a sua terceira vitória na temporada 2023. Ele já havia vencido as etapas de Sunset Beach, no Havaí, e de El Salvador.

