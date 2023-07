SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta-feira (20) começou com um incidente grave em Auckland, na Nova Zelândia, cidade que recebe na noite da própria quinta a abertura da Copa do Mundo feminina. Tiros foram dados em um prédio em construção na região central, e a polícia ocupou ostensivamente as ruas, isolando a área e fechando estabelecimentos comerciais.

As informações iniciais são desencontradas, mas os relatos apontam que há ao menos seis feridos, três com gravidade. De acordo com o site neozelandês Stuff, "mais de uma pessoa morreu". O jornal New Zealand Herald diz que o atirador foi morto, o que, até a publicação deste texto, não tinha sido confirmado pela polícia.

"Esta situação terrível não poderia ter vindo em um momento pior, com o mundo olhando para nós. É terrível, especialmente porque nunca tivemos um incidente como este antes", afirmou o prefeito de Auckland, Wayne Brown, à emissora local TVNZ. "Parece que o atirador está morto, mas ninguém tem certeza absoluta disso. É muito assustador."

Os tiros foram ouvidos por volta das 7h locais, ainda na noite brasileira de quarta-feira (19). De acordo com uma das narrativas apresentadas pelos canais de TV da Nova Zelândia, o atirador seria um operário demitido que apareceu na obra em que trabalhava. A polícia informou apenas que estava estava atuando em resposta a um "incidente significativo com múltiplos serviços de emergência".

O local da ocorrência fica bem perto de uma "Fifa Fan Zone", área para interação de torcedores do Mundial. Fica perto também do hotel em que está hospedada a seleção da Noruega, cujas jogadoras acordaram com barulho de helicópteros acionados para a operação policial. Nenhuma atleta, de acordo com as informações iniciais, sofreu lesões.

O prefeito recomendou que as pessoas ficassem em casa e evitassem a região central da cidade. A primeira partida da Copa do Mundo está marcada para as 19h locais (4h de Brasília), no Eden Park: Nova Zelândia x Noruega. Meia hora antes, não havendo mudança de planos, ocorre a cerimônia de abertura.