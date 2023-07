SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta-feira (20) começou com um incidente grave em Auckland, na Nova Zelândia, cidade que recebe na noite da própria quinta a abertura da Copa do Mundo feminina. Tiros foram dados em uma área de construção na região central. A polícia ocupou ostensivamente as ruas, isolou a área e informou que houve ao menos três mortes.

De acordo com ela, a ocorrência se deu "após relatos de uma pessoa disparando uma arma de fogo [?] na Queen Street, por volta das 7h22". "Podemos confirmar que duas pessoas morreram. O agressor também morreu", diz o comunicado inicial divulgado pela autoridade policial.

O texto afirma que "o infrator se deslocou pelo canteiro de obras e continuou a descarregar sua arma de fogo". "Ao chegar aos andares superiores do prédio, o homem se conteve, e nossa equipe tentou se comunicar com ele. Outros tiros foram disparados pelo homem, e ele foi localizado morto pouco tempo depois", relatou a polícia.

Ainda há informações desencontradas, mas veículos como o jornal New Zealand Herald listam outras seis pessoas feridas, três com gravidade. De acordo com uma das narrativas apresentadas pelos canais de TV locais, o atirador seria um operário demitido que apareceu na obra em que trabalhava.

"Esta situação terrível não poderia ter vindo em um momento pior, com o mundo olhando para nós. É terrível, especialmente porque nunca tivemos um incidente como este antes", afirmou o prefeito de Auckland, Wayne Brown, à emissora TVNZ, pedindo que as pessoas ficassem em casa e evitassem a região central.

O local da ocorrência fica bem perto de uma "Fifa Fan Zone", área para interação de torcedores do Mundial. Fica perto também do hotel em que está hospedada a seleção da Noruega, cujas jogadoras acordaram com barulho de helicópteros acionados para a operação policial. Nenhuma atleta, de acordo com as informações iniciais, sofreu lesões.

A primeira partida da Copa do Mundo está marcada para as 19h locais (4h de Brasília, madrugada brasileira de quinta), no Eden Park, em Auckland: Nova Zelândia x Noruega. Meia hora antes, não havendo mudança de planos devido à gravidade do acontecimento, ocorre a cerimônia de abertura da competição.

"O que ocorreu é compreensivelmente alarmante, e estamos assegurando ao público que este incidente foi contido e é um incidente isolado", disse a polícia neozelandesa em seu comunicado. "Também podemos informar que não se trata de um risco à segurança nacional. A polícia agora está a investigar o que aconteceu."