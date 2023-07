SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa e o governo da Nova Zelândia afirmaram que o jogo de abertura da Copa do Mundo feminina, entre Nova Zelândia e Noruega, seguirá conforme o planejado, apesar do tiroteio ocorrido mais cedo em Auckland.

A entidade máxima do futebol confirmou a realização da partida e disse que foi informada que o ataque não tinha relação com o torneio. O horário de abertura do Fifa Fan Festival, no entanto, ainda será divulgado.

Autoridades do país entraram em contato com a Fifa para a sequência dos preparativos. De acordo com o jornal local NZ Herald, o ministro de esportes da Nova Zelândia, Grant Robertson, deu a declaração do prosseguimento em entrevista coletiva.

O primeiro-ministro neozelandês, Chris Hipkins, ressaltou que não há ameaça à segurança nacional. "Com o início da Copa do Mundo, muitos olhos estão em Auckland. O governo conversou com a organização da Fifa e o torneio seguirá como o planejado, reitero que não há ameaça ampla à segurança nacional", afirmou.

PROXIMIDADE E SUSTO COM O ATAQUE

O duelo será realizado no Eden Park, a cerca de quatro quilômetros de distância do local do ataque. A Fifa Fan Festival também fica próxima da Quay Street, onde houve o tiroteio com mortes.

A seleção neozelandesa utilizou as redes sociais para confirmar sua preparação para o jogo de abertura, contra a Noruega. A partida será disputada às 4h da madrugada de amanhã (20), horário de Brasília.

A seleção norueguesa, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o assunto. Já a capitã Maren Mjelde relatou o susto que a equipe passou com o barulho do tiroteio.

O QUE A FIFA DISSE

"A Fifa estende as suas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida na sequência do incidente ocorrido esta manhã em Auckland, na Nova Zelândia, e os nossos pensamentos e orações permanecem com aqueles que ficaram feridos neste trágico incidente.

Imediatamente após o incidente, o presidente Gianni Infantino e a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, estavam em comunicação com as autoridades neozelandesas. A Fifa também tem estado em contato constante com as seleções participantes afetadas pelo incidente.

A Fifa foi informada de que este foi um incidente isolado que não estava relacionado às operações do futebol e a partida de abertura desta noite no Eden Park prosseguirá como planejado. O horário de abertura do FIFA Fan Festival no centro da cidade de Auckland será confirmado oportunamente.

As equipas participantes próximas deste incidente estão a ser apoiadas em relação a qualquer impacto que possa ter ocorrido."

TIROTEIO EM PRÉDIO

A polícia local afirmou que houve um ataque em um canteiro de obras de um edifício em construção na Quay Street, uma das principais ruas do centro econômico da cidade. O ato ocorreu às 7h22 locais (16h22 de Brasília).

Duas pessoas morreram com os tiros e outras cinco ficaram feridas, entre elas um policial, de acordo com a polícia da Nova Zelândia.

O autor dos disparos também morreu. Segundo o NZ Herald, o homem tinha 24 anos e usava tornozeleira eletrônica porque estava em prisão domiciliar devido a um caso de violência doméstica.

Os policiais isolaram a área, que recebeu dezenas de viaturas para atender a ocorrência. A Quay Street está fechada.