SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 118 mil pessoas acompanharam as duas partidas de abertura na Copa do Mundo feminina, nesta quinta-feira (20). As duas seleções que sediam a competição venceram.

Foram 42.137 pessoas no jogo entre Nova Zelândia e Noruega, no Eden Park, em Auckland. A vitória das neozelandesas por 1 a 0 marcou o recorde de público em jogos de futebol no país. Superou os 37.034 que viram a partida da seleção masculina contra o Peru, em 2017, pela repescagem para a Copa do Mundo de 2018.

O momento decisivo aconteceu aos 3 minutos da etapa final, com finalização de Hannah Wilkinson para a rede.

Na estreia da Austrália, no Estádio Olímpico de Sydney, 75.784 pagantes presenciaram a vitória da seleção da casa por 1 a 0 sobre a Irlanda. O gol foi marcado por Stephanie Catley, de pênalti, aos 7 do segundo tempo.

A maior marca anterior do futebol feminino no país havia sido na semana passada, quando as australianas haviam enfrentado a França em amistoso diante de 50.629 pessoas.

No total, 117.921 estavam presentes nos estádios nas duas partidas do Mundial.

O jogo em Sydney teve arbitragem de quarteto brasileiro. O pênalti que deu a vitória às australianas foi dado por Edina Alves. As auxiliares foram Neuza Back e Leila Cruz. A responsável pelo VAR foi Daiane Muniz.

Antes da bola rolar nos dois países houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de um atirador que matou duas pessoas e feriu cinco em Auckland nesta quinta. O incidente chegou a causar dúvidas sobre a manutenção da abertura do torneio. O homem que abriu fogo em um prédio no centro da cidade também foi morto, segundo a polícia local.

Tiros foram dados em uma área de construção na região central. A polícia ocupou ostensivamente as ruas, isolou a área e informou que houve ao menos três mortes.

De acordo com ela, a ocorrência se deu "após relatos de uma pessoa disparando uma arma de fogo [?] na Queen Street, por volta das 7h22". "Podemos confirmar que duas pessoas morreram. O agressor também morreu", diz o comunicado inicial divulgado pela autoridade policial. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

O texto afirma que "o infrator se deslocou pelo canteiro de obras e continuou a descarregar sua arma de fogo". "Ao chegar aos andares superiores do prédio, o homem se conteve, e nossa equipe tentou se comunicar com ele. Outros tiros foram disparados pelo homem, e ele foi localizado morto pouco tempo depois", relatou a polícia.