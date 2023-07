SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela da seleção da Nova Zelândia, Hannah Wilkinson foi a responsável pelo primeiro gol da Copa do Mundo feminina, mas também brilha fora das quatro linhas.

Wilkinson garantiu a primeira vitória da Nova Zelândia em uma edição de Copa feminina. A atacante de 31 anos está em seu quarto Mundial e tem 41 jogos e seis gols. Seu clube é o Melbourne City, na Austrália.

Ela, porém, concilia a vida de atleta com a de artista. Wilkinson pinta, toca violão, teclado e canta.

O Eden Park ?estádio onde aconteceu o jogo da Nova Zelândia? conta com um muro pintado pela jogadora. Ela foi convidada, no ano passado, a fazer uma arte em homenagem à Copa.

Uma lesão no joelho às vésperas da Copa de 2019 intensificou a relação dela com a arte: "me salvou de enlouquecer, porque é uma experiência muito tediosa. Eu realmente forcei meu corpo ao meu limite para fazer aquela Copa do Mundo, e foi o período mais difícil fisicamente e mentalmente, eu acho", disse em entrevista ao COI.

A atacante integra o programa de Artistas Olímpicos do COI (Comitê Olímpico Internacional). Nas Olimpíadas de Tóquio, ela participou da exposição "Olympic Now", exibida na estação de metrô Mitsokoshimae, na capital japonesa.

CANTA E TOCA

Além da pintura, Hannah ainda toca violão, teclado e canta. Ela aproveitou esses hobbies para se distrair durante o isolamento causado pela pandemia de covid-19.

Ela compartilha esses talentos em postagens nas redes sociais.