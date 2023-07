BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Marta voltou a treinar com bola no segundo dia de trabalhos da seleção brasileira, nesta quinta-feira (20), em Brisbane, na Austrália, sede da delegação durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Até esta quinta-feira (19), Marta treinou separado do restante do grupo, enquanto se recuperava de uma lesão. Hoje, nos primeiros minutos da atividade, ela trabalhou com bola, junto com as companheiras.

Quinze minutos abertos para a imprensa. A comissão técnica permitiu que os jornalistas assistissem apenas ao início do treino.

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá. A seleção brasileira está no Grupo F, que ainda tem França e Jamaica.