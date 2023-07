SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina segue vivo na briga por uma vaga para as finais do Mundial de Surfe.

Medina ficou com o terceiro lugar na etapa de Jeffreys Bay e subiu para o sexto lugar da classificação geral, ultrapassando o havaiano John John Florence (7º).

Resta apenas uma etapa do circuito antes do WSL Finals: Teahupo'o, no Taiti, com a competição acontecendo entre os dias 11 e 20 de agosto.

Gabriel Medina depende apenas de si para terminar a temporada entre os cinco melhores e assim disputar as finais, que acontecem em setembro, em Trestles, na Califórnia (EUA).

A principal 'briga' de Medina é com o também brasileiro Yago Dora, que soma 36.865 pontos e ocupa o quinto lugar -contra 35.440 do tricampeão mundial.

Filipe Toledo (1º), Ethan Ewing (2º) e Griffin Colapinto (3º) já estão garantidos no WSL Finals, restando, assim, apenas duas vagas para a decisão.

Quarto colocado, João Chianca, o Chumbinho, está numa situação mais favorável, pois só precisa passar uma bateria em Teahupo'o para garantir seu nome no top 5. Mesmo que não consiga, ele só perde a vaga se Medina vencer de novo e Yago Dora for o vice-campeão.

Além de Medina e Yago, outros seis surfistas ainda têm chances de avançar às finais, principalmente John John Florence e Jack Robinson, que estão logo abaixo de Medina.

Machucado, Italo Ferreira deu adeus à briga pelo título com a eliminação ainda na repescagem de Jeffreys Bay. Ele voltará ao Brasil e não competirá no Taiti.

AS CONTAS DE GABRIEL MEDINA PARA SE CLASSIFICAR

Se Medina vencer a etapa em Teahupoo, estará classificado para o WSL Finals independente dos outros resultados.

Se for vice, tem de torcer para John John Florence e Yago Dora não serem campeões.

Se for terceiro, Yago não pode alcançar as quartas, John John Florence e Jack Robinson não podem chegar à final, e Leo Fioravanti e Ryan Callinan não podem ser campeões.

Caso Medina fique com o quinto lugar e Yago chegue às oitavas, eles empatariam em pontos e o desempate aconteceria pelas baterias vencidas na temporada, excluindo a repescagem.

Com o 5º lugar em Teahupo'o, Medina ainda teria de torcer para John John não chegar à semi, Jack Robinson à final e Fioravanti e Ryan Callinam vencerem.

Se Medina chegar às oitavas e ficar em 9º, Yago Dora não pode passar nenhuma bateria, John John não pode chegar às quartas, Jack Robinson precisa parar antes da semi, Leo Fioravanti e Ryan Callinan não podem ir à final e Connor O´Leary não pode ser campeão.

TOP 10 DA WSL APÓS JEFFREYS BAY:

1 - Filipe Toledo (BRA) - 54.980 pontos

2 - Ethan Ewing (AUS) - 47.815

3 - Griffin Colapinto (EUA) - 47.540

4 - João Chianca (BRA) - 42.960

5 - Yago Dora (BRA) - 36.865

6 - Gabriel Medina (BRA) - 35.440

7 - John John Florence (HAV) - 34.290

8 - Jack Robinson (AUS) - 33.950

9 - Leonardo Fioravanti (ITA) - 31.900

10 - Ryan Callinan (AUS) - 31.815

COMO É A PONTUAÇÃO POR ETAPA NO SURFE MUNDIAL:

Campeão - 10.000 pontos

Vice - 7.800

3º - 6.085

5º - 4.745

9º - 3.320

17º - 1.330