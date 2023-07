SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Duas semanas antes do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Olimpia passará por mudanças.

O Olimpia anunciou a saída do técnico Diego Aguirre. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (20), nas redes sociais do clube.

"Agradecemos ao Professor Diego Aguirre e a toda a sua equipe técnica pelo tempo de trabalho à frente da Instituição. Um profissional íntegro, um trabalhador incansável, uma excelente pessoa. Desejamos muito sucesso em seus projetos futuros!", escreveu o clube.

Aguirre não resistiu à eliminação na Copa do Paraguai para uma equipe de segunda divisão. O Olimpia perdeu nos pênaltis nesta quarta-feira para o Sportivo San Lorenzo, pela fase 32-avos de final.

Contratado em março deste ano, Aguirre deixa o clube após 23 partidas, com nove vitórias, seis empates e oito derrotas. O time terminou a Liga Apertura do Campeonato Paraguaio na 6ª posição e começou o Clausura com dois revezes. Na Libertadores, avançou ao mata-mata como líder de grupo com Atlético Nacional, Patronato e Melgar.

O Olimpia não tem alvo definido para substituir o ex-treinador de Internacional, São Paulo e Atlético-MG. Segundo o jornal paraguaio ABC, o espanhol Aitor García atuará como técnico interino.