SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após enfrentar boicote de algumas jogadoras, a Espanha estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória tranquila sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira (21), por 3 a 0. A partida no Wellington Regional (Nova Zelândia) foi válida pela primeira rodada do Grupo C.

Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo, e em intervalo de sete minutos. Del Campo (contra), Bonmati e González balançaram as redes.

As espanholas terminaram a partida com impressionantes 45 finalizações, sendo 12 delas no gol. O placar só não foi mais elástico devido à boa atuação da goleira Solera, que defendeu pênalti e brilhou no segundo tempo.

Espanha veio para o Mundial em meio a protesto. Pouco antes do torneio, 15 jogadoras enviaram um e-mail para a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pedindo "mudanças estruturais" e a demissão do técnico Jorge Vilda.

Melhor do mundo nas duas últimas edições, Alexia Putellas começou no banco. A jogadora do Barcelona se recuperou recentemente de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e entrou apenas no segundo tempo.

COMO FOI O JOGO

Espanha controlou a partida e abriu 3 a 0 em em 27 minutos. As espanholas protagonizaram um verdadeiro bombardeio contra as costarriquenhas. No campo de ataque desde o primeiro minuto de jogo, as espanholas balançaram as redes três vezes em um intervalo de sete minutos.

Solera evitou goleada ainda no primeiro tempo e viu a Costa Rica assustar no contra-ataque. A goleira costarriquenha defendeu, aos 33 minutos, um pênalti de Hermoso ?marcado após falta de Villalobos em Carmona. A goleira ainda fez pelo menos duas boas defesas na etapa inicial. Já nas raras ocasiões em que teve a bola, a Costa Rica tentou explorar a linha alta espanhola e ficar cara a cara com Rodríguez, mas pecou na hora de finalizar.

Espanha manteve o embalo, mas parou em Solera. Apesar da vantagem construída no primeiro tempo, as espanholas voltaram do intervalo querendo mais. Elas seguiram controlando a partida, rondando a área adversária e com liberdade para finalizar, mas pararam na goleira costarriquenha, que chegou a fazer três boas defesas consecutivas.

Putellas estreou no Mundial, mas a Espanha já estava em ritmo de treino. A duas vezes melhor do mundo foi a campo aos 31 minutos do segundo tempo, mas a seleção espanhola já administrava o resultando, cadenciando as idas ao ataque e trocando mais passes.

ESPANHA

Rodríguez; Batlle (Hernández), Paredes, Andrés e Carmona; Abelleira (Zornoza) e Bonmati; Jennifer Hermoso, Paralluelo (Putellas) e Del Castillo (Caldentey); González (Redondo). Técnico: Jorge Vilda

COSTA RICA

Solera; Benavides, Fabiola Villalobos e Del Campo; Coto, Elizondo (Granados), Alvarado e Gloriana Villalobos (Pinell); Herrera, Chinchilla e Salas (Scott). Técnica: Amelia Valverde

Estádio: Wellington Regional, em Wellington (Nova Zelândia)

Público: 22.966

Arbitragem: Casey Reibelt (Austrália)

Assistentes: Ramina Tsoi (Quirguistão) e Xie Lijun (China)

Gols: Del Campo (COS), contra, aos 20', Bonmati (ESP),aos 22', e González (ESP), aos 27'/1ºT