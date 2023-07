SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A zagueira alemã Sophia Kleinherne, que causou polêmica após mencionar Neymar em uma declaração na última semana, manteve sua posição após ser perguntada sobre o assunto em coletiva de imprensa.

Kleinherne não viu motivos para voltar atrás ou pedir desculpas pela declaração em que cita Neymar.

Segundo a jogadora, nem todas pessoas entenderam o que ela quis dizer, e que a fala não foi exatamente uma crítica ao atacante brasileiro de 31 anos.

A alemã ainda relatou que se espantou com a forte repercussão que o comentário teve no Brasil. Ela explicou que em seu país natal a declaração foi bem interpretada.

"Não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer com esse comentário, e que não foi uma crítica ao Neymar. Todos nós sabemos o que o Neymar representa para o Brasil. Mas, como eu disse, mantenho meu comentário. Não é algo pelo qual eu precise me justificar ou pedir desculpas", disse a jogadora.

O QUE ELA TINHA DITO?

"Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles. Só que nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma 'Neymar feminina', nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos."