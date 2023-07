SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de estádios lotados e recordes ?maior público em um jogo de futebol na Nova Zelândia, e maior público em um jogo de futebol feminino na Austrália? nos jogos de abertura, o segundo dia da Copa Feminina teve uma queda significativa na ocupação das arquibancadas.

O QUE ACONTECEU

Nenhuma das três partidas do segundo dia chegou a 80% de lotação nas arquibancadas. Canadá e Nigéria, com um público de 21.410 pessoas, registrou uma taxa de 72,5% de ocupação no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália.

Maior público para Espanha e Costa Rica. A partida teve o maior número de torcedores no dia, 22.966. No entanto, a taxa de ocupação no Sky Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia, foi de 66,5%

Menos da metade dos lugares ocupados em Suíça e Filipinas. A vitória das suíças por 2 a 0 contou com 13.711 pessoas no Forsyth Barr Stadium, em Dundine, na Nova Zelândia, uma taxa de ocupação de 45,7%.

Otimismo dos organizadores. Apesar da queda de público em relação ao primeiro dia, a Fifa assegurou que o número de ingressos vendidos para a Copa já superou o da última edição, na França ?um novo recorde para Mundiais femininos.