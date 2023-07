BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira escolheu Brisbane como base na primeira fase da Copa do Mundo feminina. Terceira maior cidade da Austrália, a capital de Queensland guarda uma curiosidade: foi construída para ser colônia penal para condenados reincidentes.

HISTÓRIA

Brisbane é hoje um dos principais destinos australianos para turismo e intercâmbio.

De acordo com o site do museu nacional da Austrália, várias pessoas são creditadas como primeiros europeus a descobrirem o rio Brisbane, incluindo três ex-presidiários.

Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por uma população indígena. Em 1823 foram dadas as instruções para explorar Moreton Bay com o projeto de desenvolver a colônia penal.

O Moreton Bay Penal Settlement operou entre 1825 e 1842, se tornando depois a cidade de Brisbane. Como era remoto, era considerado o lugar ideal para exilar os piores condenados.

De acordo com John Oxley, um dos exploradores que foram ao país, o local era bom porque tinha fácil acesso, era difícil de escapar e de atacar. Além de ser distante de Sydney e centros europeus.

Depois, o ambiente do Red Cliff Point (que hoje é Redcliffe) se mostrou ruim para o desenvolvimento e a operação foi realocada para perto do rio Brisbane.

Entre 1788 e 1868 cerca de 162 mil condenados foram transportados a várias colônias penais na Austrália.

MORETON BAY PENAL SETTLEMENT

Em 1826, o local tinha cerca de 200 condenados. O terceiro comandante, o capitão Patrick Logan, que assumiu o cargo em março de 1826, iniciou um programa de obras públicas, substituindo estruturas temporárias por edifícios de pedra.

Conforme relatórios da época, os condenados sofriam com um tratamento duro. O site do museu australiano detalha que eles eram obrigados a trabalhar desde o amanhecer até o pôr do sol, e o mau comportamento era punido com correntes nas pernas, recebendo até 150 chicotadas ou suportando o tempo na esteira. Era comum que condenados trabalhassem na esteira em turnos de até 14 horas.

Esse acordo acabou atrasando o desenvolvimento porque ninguém podia circular em um raio de 80 quilômetros de Brisbane sem permissão especial.

O número de condenados foi reduzido a partir de 1837 e em fevereiro de 1842 o acordo foi abolido.

CLIMA DE COPA?

Alguns lugares da cidade de Brisbane estão enfeitados com o logo e as cores da Copa do Mundo, mas ainda não se vê grande mobilização da população local.

A expectativa é que isso mude nos próximos dias. Além de receber a seleção brasileira como base de treinos, Brisbane também será palco de outros jogos.

Mesmo assim, muitas pessoas ainda estão chegando ao país para acompanhar o torneio, entre imprensa e torcedores.

A Fan Fest abriu nesta quinta-feira (20) pela primeira vez e permanecerá assim até a final (20 de agosto), em diferentes horários.

Nos dias de jogos, a atração abre mais cedo, às 10h30, e funciona até às 22h.