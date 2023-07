O Santos oficializou a chegada do volante Jean Lucas nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Após quatro anos e meio na Europa, onde estava vinculado ao Monaco, o jogador retorna ao clube e vestirá a camisa 8 do Peixe. Em sua entrevista, Jean expressou gratidão e destacou a prioridade dada ao Santos, mesmo após contatos com o Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli.



Jean Lucas não atua oficialmente desde outubro do ano passado, mas afirmou estar preparado para estrear contra o Botafogo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube visa regularizar sua situação a tempo do jogo. O volante se vê pronto, mesmo ciente das diferenças entre treinamento e jogo.



Durante seu período no Monaco, Jean Lucas sentiu que seu esforço não foi devidamente reconhecido, mas manteve-se correto e dedicado ao trabalho. Ele se emociona ao falar sobre sua identificação com o Santos, chamado carinhosamente pelos torcedores de "menino da Vila adotivo".



Sobre o relacionamento com o técnico Paulo Turra, Jean ressalta a excelente relação e o pedido do treinador para trabalhar a movimentação e marcação sob pressão em campo. O volante se considera versátil e pronto para atuar em diferentes posições do meio de campo, oferecendo seu melhor para contribuir com o Santos.



A contratação de Jean Lucas reforça o elenco santista, que conta com um jogador familiarizado com o clube e motivado para agregar valor em sua trajetória no Campeonato Brasileiro. A torcida do Peixe demonstra apoio e carinho ao volante, e a expectativa é de que ele se adapte rapidamente e faça a diferença em campo.



Com a volta de Jean Lucas, o Santos busca uma retomada positiva no Brasileirão e espera contar com a dedicação e habilidades do jogador para alcançar seus objetivos na competição. A estreia do volante é aguardada com ansiedade, e a expectativa é de que sua identificação com o clube e o carinho recebido dos torcedores se traduzam em ótimas atuações em campo.



