PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Membro do grupo principal do Grêmio, o volante Ronald, de 20 anos, é alvo de sondagens de clubes da Europa e dos Estados Unidos. O jogador possui vínculo com o clube tricolor até 2025.

Desde as participações no Sul-Americano e no Mundial Sub-20, ambas neste ano, o meio-campista chamou atenção de clubes de fora do país.

Segundo apuração do UOL, ele já recebeu sondagens de equipes da Itália, Espanha e Inglaterra.

O interesse mais forte, porém, parte de outros mercados: Estados Unidos, Rússia e Polônia.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, uma equipe que disputa a MLS, cujo nome é mantido em sigilo, intensificou movimentos para tentar a chegada dele.

Ronald é membro do elenco principal gremista, mas ainda não teve oportunidade de estrear na categoria mais alta.

Pela seleção brasileira sub-20, ele disputou nove jogos e marcou dois gols no Sul-Americano e jogou mais três partidas pelo Mundial.