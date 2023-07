SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não teve jogo durante esta semana, mas viveu dias movimentados nos bastidores por possíveis chegadas e saídas de jogadores.

O clube alviverde volta a campo neste sábado (22), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileiro ?a equipe de Abel Ferreira não vence na competição há cinco jogos.

O QUE ACONTECEU

O clube viu os nomes de pilares da equipe, como Gustavo Gómez e Luan, serem envolvidos em boatos de possíveis transferências. O posicionamento do Palmeiras é de não vender jogadores importantes do elenco.

A prioridade do time é a contratação de um meio-campista defensivo, e durante a semana o clube se reuniu com o empresário de Wendel, do Zenit, e fez proposta por Aníbal Moreno, do Racing.

Palmeiras corre contra o tempo para fechar com reforços e inscrevê-los. Os clubes que disputarão as oitavas de final da Copa Libertadores podem fazer mudanças em seu elenco até o dia 29 de julho, e a janela de transferência europeia se encerra no dia 2 de agosto.

COMO ESTÃO AS NEGOCIAÇÕES?

ANÍBAL MORENO

O Palmeiras ofereceu 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões na cotação atual) pelo jogador, mas o Racing recusou. O clube argentino considerou a proposta baixa ?o Racing tem 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Newell's Old Boys, clube formador, tem 20%.

Segundo o De Primeira, programa do UOL, o Racing pediu 12 milhões de euros (R$ 64 milhões) por Aníbal Moreno. O jogador é avaliado como o "camisa 5" que falta ao elenco alviverde desde a saída de Danilo.

O Palmeiras tenta diminuir a pedida e acredita que o desejo do jogador pode pesar na negociação. As conversas seguem entre os clubes.

GUSTAVO GÓMEZ

O Al Nassr, da Arábia Saudita, manifestou seu interesse na contratação de Gustavo Gómez ao Palmeiras por meio de um documento. O clube alviverde rejeitou a sondagem.

A equipe não tem a menor intenção de negociar Gómez, que é um dos maiores ídolos do clube e vem atuando em alto nível nos últimos anos.

LUAN

O Krasnodar, da Rússia, fez uma proposta para contratar Luan, mas o Palmeiras não irá vender o atleta.

O clube tem 60% dos direitos econômicos de Luan e acredita que, com o valor que receberia pela transferência, não conseguiria contratar um atleta do mesmo nível.

WENDEL

Wendel não é o camisa 5 tão sonhado pelo Palmeiras, mas apareceu como uma das opções no mercado. O clube avalia positivamente a capacidade de Wendel, mas o salário alto que ele recebe na Rússia, longe da realidade atual do clube, esfriou as negociações.

O clube nunca chegou a apresentar uma proposta pelo jogador, fez apenas uma consulta ?e viu que no momento não seria possível contratar o jogador. Hoje, o otimismo é maior por uma possível contratação de Aníbal Moreno do que Wendel.

ESCALAÇÕES PARA A RODADA

Neste sábado, o clube alviverde deve ser desfalcado por Atuesta que se recupera de lesão no joelho. Por outro lado, Rony e Dudu, preservados na partida contra o Internacional, e Mayke, que cumpria suspensão, estão à disposição.

Uma possível escalação do técnico Abel Ferreira tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Endrick).

O Fortaleza, por sua vez, tem como desfalques Caio Alexandre e Thiago Galhardo, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Juan Pablo Vojvoda pode começar a partida com: João Ricardo; Dudu (Brítez), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Zanocelo), Lucas Crispim e Pochettino; Marinho, Romarinho e Lucero

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste sábado (22)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Transmissão: Premiere