A Copa do Mundo de futebol feminino chega no próximo sábado (22) ao terceiro dia de jogos com destaque para a estreia de uma das grandes candidatas ao título, a Inglaterra, que medirá forças com o Haiti, a partir das 6h30 (horário de Brasília) no Estádio de Brisbane (Austrália), em partida válida pelo Grupo D da competição.

Apesar de ainda buscar seu primeiro título mundial, as inglesas chegam à Copa do Mundo com o moral alto após vencerem pela primeira vez uma edição da Eurocopa feminina (em 2022 em final contra a poderosa Alemanha).

Pela mesma chave, mas a partir das 9h (horário de Brasília), a Dinamarca enfrenta a China no estádio Perth Rectangular, também no território australiano. Porém, os confrontos deste sábado do Mundial feminino começam de madrugada, com a partida entre Zâmbia e Japão, a partir das 4h (horário de Brasília) no estádio de Waikato, na Nova Zelândia, pelo Grupo C da competição.

