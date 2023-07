SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Romário tem melhora significativa e deve ter alta nos próximos dias.

O ex-jogador e senador tem previsão de alta para os próximos dias, após uma melhora significativa de seu quadro.

Ele permanece em tratamento com antibioticoterapia intravenosa.

Romário está internado há oito dias, devido a uma infecção intestinal.

"Boletim médico - 21/07

O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D´Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Apresenta melhora importante do quadro geral. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares.

Previsão de alta nos próximos dias.

Emitida pelo Médico Assistente."