PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O terceiro dia de jogos na Copa do Mundo Feminina iniciou com goleada por parte do Japão. A seleção asiática venceu a Zâmbia por 5 a 0, em Hamilton, na Nova Zelândia, e garantiu a liderança do grupo C.

Desde o início o duelo teve uma forte ofensiva do Japão e, por isso, as zambianas permaneceram na defesa. Mas não foi possível segurar o avanço do time asiático por muito tempo. Já aos 21 minutos Tanaka balançou a rede. Após a revisão do VAR, o gol foi anulado por indicar impedimento.

Somente aos 43 o placar foi aberto. Hinata Miyazawa completou a jogada de Aoba Fujino e meteu a bola para dentro da rede.

No segundo tempo, mais uma anulação. Tanaka novamente finalizou um cruzamento e marcou um gol aos cinco minutos, mas o VAR mais uma vez marcou impedimento para a atacante.

Finalmente, aos 10 minutos da segunda parte do jogo, Tanaka fez o segundo gol da seleção japonesa. A partir daí foi uma série de gols em cima da Zâmbia. Aos 16, Miyazawa recebe um passe de Musonda e empurra a bola novamente para a rede. O jogo se torna uma goleada.

Logo em seguida, Endo entrou na área e marcou 4 a 0 para o Japão. Os últimos minutos foram de muita garra das zambianas, mas a seleção africana não conseguiu segurar o ataque esmagador da equipe japonesa.

Nos últimos segundos, sob muita emoção, Ueki marcou o quinto e último gol da noite através de uma segunda cobrança de pênalti. A primeira, que explodiu na trave, foi anulada pela árbitra. Fim de jogo, 5 a 0 para o Japão.

ZÂMBIA

Musonda; Belemu, Musase, Mweemba (Phiri) e.Tembo; S. Banda, Kundananji, Lungu (Ochumba), Katongo e Mapepa (Chitundu) (Sakala). B. Banda . Técnico: Bruce Mwape.

JAPÃO

Yamashita; Ishikawa, Kumagai e Minami; Endo (Seike), Nagano, Hasegawa e Shimizu; Miyazawa (Chiba) e Fujino (Naomoto); Tanaka (Ueki). Técnico: Futoshi Ikeda.

Estádio: Waikato, em Hamilton (Nova Zelândia)

Público: 16.111

Árbitra: Tess Olofsson

Cartões amarelos: Musonda (ZAM)

Cartão vermelho: Musonda (ZAM)

Gols: Miyazawa (JAP) aos 43'/1ºT; Mina Tanaka (JAP), aos 10', Miyazawa (JAP), aos 17', Jun Endo (JAP), aos 26', e Ueki (JAP), aos 57'/2ºT

Tags:

copa do mundo feminina