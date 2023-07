RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro terá mais uma rodada começando neste sábado (22) e um ponto alto do torneio vem sendo a presença nas arquibancadas país afora. Até aqui, metade do público nos estádios foi formado por sócio-torcedores dos clubes, como aponta um levantamento feito pela agência PressFC a partir de documentos publicados pela CBF.

De acordo com o estudo, dos 3.957 milhões de pessoas que foram aos estádios nas 15 primeiras rodadas da competição, 1.832 milhão está inserido nos programas de associados.

Dentre os clubes com maiores taxas de ocupação entre os sócios estão o Coritiba, com 92%; o Corinthians, (89%), o Athletico-PR (76%), o Bahia (63%), o Fortaleza (62%), o Vasco (60%), e o Internacional (56%).

"Aumentar a base de sócios e oferecer um serviço de excelência é primordial para alcançar números significativos, e os clubes entenderam isso. O engajamento dos torcedores, de uma maneira geral, comprova o quanto são importantes para impulsionar os times na parte esportiva e também financeira", disse Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que trabalha junto aos sócios do Bahia e Cruzeiro.

A PressFC ressaltou que os números de sócios devem ser ainda maiores, já que há setores de alguns estádios que não fazem a distinção entre os presentes nos borderôs, como nos casos do "Maracanã Mais", no Maracanã, e do "Passaporte", no Allianz Parque.

O estudo lembra ainda que o Atlético-MG, que tradicionalmente leva muitos sócios aos estádios, não disponibiliza os números de taxa de ocupação.

"Estamos sempre buscando melhorias quando falamos em tecnologia e controle de acesso. O Vasco não mede esforços em investimentos quando falamos em entrega de melhorias ao nosso torcedor", apontou Caetano Marcelino, diretor comercial do Vasco.