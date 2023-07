SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi foi decisivo e marcou um gol importante para o Inter Miami logo em sua estreia, nesta sexta-feiora (21).

Messi, de falta, fez o gol que deu a vitória ao Inter Miami, por 2 a 1, sobre o Cruz Azul, pela Copa das Ligas, nos acréscimos do segundo tempo.

O gol não só foi o primeiro do argentino com a camisa do novo clube, como também quebrou um jejum incômodo para o time estadunidense.

O Inter Miami não vencia um jogo desde o dia 7 de junho, quando bateu o Birmingham, pela Copa dos Estados Unidos.

De lá para cá, a equipe acumulou seis jogos sem vencer, somando três empates e três derrotas, todos eles pela MLS, liga dos Estados Unidos.

LÁGRIMAS DE BECKHAM

A estreia de Messi pelo Inter Miami contou com a presença de diversas celebridades no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale.

Entre elas, estava David Beckham, um dos donos do Inter Miami junto com Jorge Más e José Más.

O ex-jogador inglês não conteve a emoção com o gol de Messi no último lance do jogo e foi às lágrimas. Ele foi um dos principais responsáveis por convencer o argentino a acertar com o clube.