SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sesi Araraquara dominou o Ituano, venceu o decisivo Jogo 3 por 86 a 63 e confirmou vaga na semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Araraquara terminou o 1º tempo com quatro pontos de vantagem, mas fez seguidas bolas de três nos últimos dois períodos e eliminou o Ituano, que vinha embalado após forçar o Jogo 3 da série, mas simplesmente não conseguiu reagir ao volume ofensivo das adversárias.

Melhor em quadra, Sossô foi eleita a MVP da partida. A armadora anotou 17 pontos, com quatro bolas de três pontos, quase que em sequência, e que foram fundamentais para sacramentar o triunfo.

Agora, o time de Araraquara terá pela frente a equipe do Santo André, que eliminou o Blumenau em duas partidas. Do outro lado da chave, as séries de quartas de final seguem. O Sampaio venceu a primeira partida contra o Sodiê Mesquita, assim como o Unimed Campinas também fez 1 a 0 na série contra o BAX Catanduva.