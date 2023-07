SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur é campeão brasileiro e do I Sul-Americano Open Interclubes na categoria Senior masculino. O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no gelo foi disputado neste sábado (22) em conjunto com o Sul-Americano. As provas aconteceram na Arena Ice Brasil, em São Paulo, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG).

Os atletas brasileiros inscritos nas categorias de alto rendimento (Advanced Novice, Junior e Senior) foram inscritos automaticamente no Sul-Americano. As apresentações foram válidas para ambos.

Com várias desistências antes da prova, a concorrência ficou menor nas disputas. Logo depois de Arthur no masculino Senior, veio Guilherme Ferrazzi.

Arthur já participou de dois Campeonatos Mundiais de Patinação Artística e ficou entre entre os dez melhores do evento. Ele estreou em competições internacionais em 2013.

Ainda neste domingo, no último dia do evento, será realizada a apresentação de gala a partir das 14h (de Brasília).