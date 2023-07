SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sob forte garoa, a Suécia sofreu até o fim e conseguiu vencer a África do Sul neste domingo (23), no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, pela Copa do Mundo Feminina.

Os gols foram marcados por Hildah Magaia para a África do Sul, e Fridolina Rolfo e Amanda Ilestedt para a Suécia.

Foi o primeiro gol do continente africano nesta Copa. Nigéria e Zâmbia, em seus respectivos jogos, saíram sem balançar as redes, enquanto Marrocos ainda não estreou.

Com o resultado, a Suécia chegou aos três pontos no Grupo G da competição, enquanto a África do Sul voltou zerada. Itália e Argentina, as outras equipes da chave, jogam amanhã às 3h.

O próximo jogo da Suécia acontece no sábado (29), às 4h30 da manhã, contra a Itália. Já a seleção sul-africana encara a Argentina, na na quinta-feira (27), às 21h (de Brasília).

A partida começou estudada, com iniciativa maior da Suécia. As seleções tentavam entender o contexto do jogo, até que a Suécia passou a ter controle das ações, enquanto a África do Sul investia nos contra-ataques. A elaboração das jogadas era boa, mas as definições deixavam a desejar.

Trabalho interessante na bola parada da Suécia. As chances de maior perigo da Suécia no primeiro tempo vieram através das bolas paradas, sobretudo com jogadas ensaiadas e tentativas de gol olímpico. A goleira da África do Sul trabalhou bastante para conter os cruzamentos venenosos.

África do Sul voltou bem melhor do intervalo e inaugurou o marcador de imediato. A Suécia iniciou a segunda etapa perdida e viu as sul-africanas marcarem logo aos três minutos. A equipe de Desiree Ellis passou a dominar o jogo.

Autora do gol heróico se lesionou no lance e foi substituída sob aplausos. Magaia acabou trombando com Andersson no tento, e caiu em cima do próprio braço. Ela teve que deixar o campo logo em seguida, pela lesão.

Jogo volta a ficar equilibrado com gol inesperado. Tudo parecia sob controle para a África do Sul, até que a Suécia arriscou um contra-ataque e empatou a partida. Até o final da segunda etapa, as europeias retomaram o controle das ações e conseguiram a virada, aproveitando um enorme desgaste das africanas.

FICHA TÉCNICA

SUÉCIA 2 x 1 ÁFRICA DO SUL

Competição: 1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo feminina

Local: Wellington Regional - Wellington, Nova Zelândia

Data e horário: 23 de julho de 2023, às 2h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Ekaterina Katja Koroleva (EUA)

Público: 18.317 pessoas

Cartões amarelos: Biyana e Jane [África do Sul]

Gols: Magaia, para a África do Sul, aos 3 minutos do segundo tempo, Rolfo, para Suécia, aos 20 do segundo tempo, e Ilestedt, para Suécia, aos 44 do segundo tempo.

SUÉCIA

Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt e Bjorn; Asslani, Angeldal (Bennison), Rolfo (Schough), Rubensson (Seger) e Kaneryd; Blackstenius (Blomqvist). Técnico: Peter Gerhardsson.

ÁFRICA DO SUL

Swart; Ramalepe, Gamede, Mbane e Holweni; Magaia (Salgado), Motlhalo (Kgoale) e Seoposenwe; Biyana, Jane e Kgatlana. Técnico: Desiree Ellis.