SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A goleira Rebecca Spencer foi um dos destaques do empate sem gols entre França e Jamaica, pelo Grupo F, o mesmo do Brasil. Depois do jogo, ela desabafou.

Spencer celebrou o resultado e falou sobre o fato de a Jamaica ter contrariado as expectativas. A goleira disse que as jogadoras escutaram muito 'lixo' e coisa negativa antes da estreia.

A goleira jamaicana disse que o resultado é uma demonstração do potencial da seleção caribenha, que enfrenta a seleção brasileira na terceira rodada.

Na opinião de Spencer, a Jamaica precisa melhorar ofensivamente nas próximas partidas. A goleira se disse satisfeita com o desempenho do setor defensivo.

"Ainda não caiu a ficha. Estamos muito felizes por todas as jogadoras porque lutamos muito por isso. Escutamos muito lixo das pessoas, então merecemos demais. Defensivamente fomos muito bem. Tudo o que elas jogaram, conseguimos defender. Entramos concentradas e brigamos pelo ponto. Isso mostra o que podemos fazer. Muita gente nos colocou para baixo nas últimas semanas, mas nosso objetivo era conseguir algo nesse jogo e não só aqui, mas no torneio. Para os próximos jogos, temos que pensar no ataque, em criar mais chances, porque nós nos defendemos muito bem.", finalizou a goleira jamaicana.