SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atacante Marta está totalmente pronta para disputar a Copa do Mundo de 2023, garantiu a técnica Pia Sundhage neste domingo (23), na última entrevista coletiva antes da estreia do Brasil no torneio.

O primeiro desafio da seleção será nesta segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália, contra a debutante seleção do Panamá, pelo Grupo F. O jogo está marcado para as 8h (de Brasília) e terá transmissão de Globo, SporTV, Cazé TV, ge, globoplay e Fifa+.

A presença da camisa 10 entre as titulares é improvável. A veterana de 37 anos se recuperou de um desgaste muscular na coxa esquerda e só voltou a treinar com bola junto das demais atletas na última quinta-feira (20).

"Marta está 100% na parte física. Agora, quantos minutos de treino são necessários antes de entrar em campo, depende de cada jogo", disse a treinadora sueca. "Não estamos escolhendo as melhores atacantes, mas as que se conectam melhor uma com a outra", completou.

A Copa disputada na Austrália e na Nova Zelândia é a sexta e última de Marta. Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a Rainha do futebol busca o primeiro título mundial para coroar ainda mais a brilhante carreira.

Se entrar em campo, a camisa 10 pode se tornar a primeira atleta a fazer gols em seis edições diferentes do torneio, incluindo a categoria masculina --na Copa do Qatar, o português Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro homem a balançar as redes em cinco Mundiais.

A chance de mais um recorde para Marta se manteve depois de a canadense Christine Sinclair, 40, ter desperdiçado um pênalti contra a Nigéria em duelo do Grupo B.

"Marta é uma jogadora especial em um time especial. A palavra-chave é 'juntas'. Há muita energia no ambiente, e isso é contagioso", afirmou Pia.

Mesmo com o amplo favoritismo do Brasil (8º lugar no ranking da Fifa) diante do Panamá (52º), a treinadora enfatizou a importância de a seleção não subestimar nenhum adversário na competição.

Essa fala ganhou ainda mais peso após o tropeço da França diante da Jamaica, no mesmo grupo do Brasil. As europeias estão entre as principais candidatas ao título, enquanto as caribenhas conquistaram o primeiro ponto do país na história das Copas.

A experiente lateral Tamires, 35, participou da coletiva ao lado de Pia Sundhage e também alertou para as zebras. "Vimos resultados que pareciam fáceis para algumas seleções e não aconteceram. Surpresas acontecem. Temos que estar preparadas e focadas no nosso futebol".

O Panamá fará contra o Brasil a sua estreia em Copas do Mundo. "Eu e os assistentes técnicos temos assistido a muitos jogos. Com certeza estamos preparados, independentemente da formação que eles adotarem", concluiu a treinadora.