MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Besiktas está de olho na contratação do zagueiro Pedrão, atualmente no Portimonense-POR, e o Palmeiras pode lucrar com a transferência.

ENTENDA

Após o insucesso na contratação de Lyanco, o Besiktas mudou o alvo e procurou o clube português para buscar informações sobre uma possível contratação.

Pedrão foi revelado pelo Palmeiras. O clube brasileiro possui 25% dos direitos do atleta e pode lucrar com o atleta.

HISTÓRICO

Pedrão nasceu em São Paulo e passou pelo Água Santa aos 15 anos de idade.

Destaque na Copinha em 2016, subiu ao profissional no ano seguinte. Em 2017, foi para o Palmeiras e jogou na base por três anos. Foi para o Nacional de Portugal e depois Portimonense.

Pedrão chegou ao Portimonense em agosto de 2021, emprestado pelo Palmeiras, após uma passagem de destaque pelo Nacional. Com bom número de jogos, o clube o comprou em definitivo.

Pelo Portimonense-POR são 65 jogos e dois gols marcados em duas temporadas.

OS DIREITOS DO ATLETA

- 50% Portimonense

- 25% Palmeiras

- 25% Agua Santa