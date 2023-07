SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Casey Phair, de apenas 16 anos, pode entrar para a história da Copa do Mundo Feminina.

QUEM É ELA?

Nascida nos EUA, em 29 de junho de 2007, Casey Yu-Jin Phair é atacante e joga pela seleção da Coreia do Sul.

Phair é filha de mãe coreana e pai norte-americano, e optou por defender a seleção asiática ao invés dos Estados Unidos.

Convocada para a Coreia do Sul na atual edição do torneio, Phair pode se tornar a jogadora mais jovem a disputar uma Copa feminina. Para isso, ela teria que atuar em algum dos três jogos de sua seleção na fase de grupos.

O recorde pertence à nigeriana Ifeanyi Chiejine, que estreou com apenas 16 anos e 34 dias em 1999. Atualmente, Phair tem 16 anos e 26 dias -a partir do mata-mata, ela já não conseguiria atingir o feito da atual recordista.

A jovem atacante também pode ser a mais nova a marcar um gol na Copa, desbancando a atual detentora do feito, a russa Elena Danilova (que marcou aos 16 anos e 107 dias em 2003).

Além disso, Phair é a primeira jogadora multirracial a jogar pela seleção sul-coreana, tanto masculina quanto feminina.

A Coreia do Sul, do Grupo H do torneio, estreia nesta segunda-feira (24), às 23h (horário de Brasília), contra a Colômbia.

Sinto-me muito orgulhosa e honrada por ter recebido esta oportunidade. E estou pronta para fazer o que for preciso para ajudar o país.disse Phair, em entrevista à Associated Press.