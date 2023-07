RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O artilheiro Tiquinho Soares, do Botafogo, empatou em número de gols marcados com o Vasco. São 11 em 16 rodadas. Esse recorte ajuda a resumir o momento tanto do líder quanto do lanterna do Brasileiro 2023.

O QUE ACONTECEU

O gol que iniciou a recuperação do Botafogo contra o Santos, neste domingo (23), na Vila Belmiro, fez com que Tiquinho Soares chegasse a 11 bolas na rede na Série A.

Como ele participou de 15 das 16 partidas do Botafogo no torneio, a média dele na competição é de 0,73 gol/partida.

O Vasco, por sua vez, soma 11 gols ao longo de 16 jogos. É o pior ataque do Brasileiro até aqui e, não por acaso, está em último colocado.

O Vasco não conseguiu fazer um gol sequer nas cinco partidas que fez em São Januário nesta Série A. Como consequência, perdeu os cinco jogos no estádio.

O CENTROAVANTE QUE FICA E O QUE VAI

Tiquinho é responsável por mais de um terço dos gols do Botafogo no Brasileiro.

O alvinegro compartilha a condição de melhor ataque ao lado de Flamengo e Palmeiras, com 28 gols anotados até aqui. Mas nenhum dos dois tem uma figura que concentra tantos gols.

No paralelo com o Vasco, o sucesso de Tiquinho é contraste também com a forma com a qual Pedro Raul saiu do cruz-maltino.

Contratado neste ano por R$ 10 milhões junto ao Goiás, ele chegou para ser o homem-gol, até começou o ano bem, mas degringolou e foi um dos personagens da má fase no primeiro semestre.

A saída rumo ao Toluca, do México, por cerca de R$ 20 milhões é pela porta dos fundos, embora a SAF tenha recuperado o investimento.

SUCESSO DAS CONTRATAÇÕES

A eficácia nos reforços, sobretudo nas janelas mais recentes, é um diferencial entre as SAFs de Botafogo e Vasco.

A versão endinheirada do Botafogo já teve mais janelas do que o Vasco. Assim, conseguiu navegar entre a estratégia de contratar por atacado, gastar muito e ter acertos.

Foi na janela do meio do ano passado que o alvinegro trouxe Tiquinho Soares, Perri, Adryelson, Eduardo e Marçal, pilares do time. Antes, o clube já tinha feito a maior contratação da sua história: tirou Patrick de Paula do Palmeiras por R$ 33 milhões.

O Vasco gastou mais de R$ 100 milhões na primeira janela com a 777. Além de Pedro Raul, gastou cerca de R$ 10 milhões também no lateral-direito Pumita Rodriguez. Já o lateral-esquerdo Lucas Piton e o zagueiro Léo vieram por cerca de R$ 16 milhões.

O Vasco, na janela atual, está anunciando mais contratações. A principal até aqui foi a chegada do volante chileno Gary Medel, que foi capitão ontem na derrota para o Athletico.

O time já fechou também o zagueiro Maicon, ex-Santos, e o atacante Serginho. Outros nomes devem ser anunciados nesta semana.