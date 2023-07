PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio encaminhou acordo com Luan. O anúncio da volta do meia-atacante ao timer tricolor deve ocorrer até nesta terça-feira (24).

Luan está em fase final de sua rescisão de contrato com o Corinthians. Tão logo vença esta barreira, concluirá também seu novo vínculo em Porto Alegre.

No Grêmio, o jogador assinará até o fim do ano, com salário abaixo da média do elenco e cláusulas de produtividade. O vínculo carregará ampliação por mais tempo dependendo de objetivos alcançados por ele.

A volta ao clube pelo qual foi eleito melhor jogador da América acontece por influência de Renato Gaúcho, que confia na recuperação do jogador.

Luan está com 30 anos e passará por uma preparação especial para voltar a jogar, pois ainda não atuou em 2023 e estava afastado do grupo corintiano.