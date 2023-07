SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atacante Ada Hegerberg, 28, protagonizou uma cena inusitada antes do início da partida entre Suíça e Noruega ela segunda rodada da Copa do Mundo feminina, na madrugada desta terça-feira (25).

Suíça e Noruega empataram por 0 a 0 no jogo disputado no FMG Stadium Waikatona, em Hamilton, Nova Zelândia, pelo Grupo A da Copa do Mundo feminina. Todas as equipes do grupo têm chance de classificação.

Com dor na virilha, a craque norueguesa saiu do gramado logo após a execução dos hinos nacionais e precisou ser substituída por Sophie Román Haug segundos antes do jogo.

Segundo o médico da seleção, Trygve Hunemo, Ada sentiu dores durante o aquecimento.

Entre agosto de 2017 e abril de 2022, a atacante se recusou a jogar pela seleção para protestar contra a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres nos bônus pagos pela federação norueguesa.

Em 2018, a atleta ganhou a tradicional premiação Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, como melhor jogadora da temporada.

SUÍÇA

Thalmann; Aigbogun, Riesen, Stierli e Maritz; Walti e Sow; Piubel (Terchoun), Reuteler (Terchoun) e Bachmann (Rey); Crnogorcevic. Técnica: Inka Grings

NORUEGA

Mikalsen; Bjelde (Engen), Mjelde, Harviken e Tuva Hansen (Saevik); Maanum, Risa (Lund) e Reiten; Eikeland (Caroline Hansen), Haavi e Haug (Sonstevold). Técnica: Hege Riise

Local: Waikato, em Hamilton (Nova Zelândia)

Abitragem: Stéphanie Frappart (França)

Assistentes: Manuela Nicolosi (Itália) e Elodie Coppola (França)

Público: 10.769