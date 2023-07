PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está confiante na permanência de Suárez. Uma nova conduta nos últimos dias indica, nos bastidores, que o jogador possa ter decidido permanecer ao menos até o fim do ano.

O QUE ACONTECEU

Suárez deseja deixar o Grêmio e se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. A principal razão para isso é o número de jogos a menos que teria atuando ao lado de Lionel Messi, com quem tem ótima relação.

Com calendário mais leve, poderia recuperar-se melhor das dores no joelho direito. Além, é claro, de reencontrar o amigo.

Contudo, o time tricolor fez jogo duro na liberação e exigiu pagamento elevado do clube cujo dono é David Beckham. Nos últimos dias, o Inter Miami procurou o clube brasileiro para abrir negociação, mas recuou.

Nesta segunda-feira (24), o técnico Tata Martino se mostrou pessimista sobre a chegada do 'Pistolero'.

"Estamos gerenciando todas as variáveis com os diretores. Alguns desses nomes são familiares para todos vocês. O assunto Luis todos vocês conhecem. Afinal de contas, existem alguns obstáculos em relação à situação dele no Grêmio e isso significa que nem tudo é decisão do Inter Miami", disse Tata.

O QUE MUDOU

Enquanto isso, o Grêmio percebeu uma nova conduta do uruguaio. Suárez foi ao jogo contra o Atlético-MG acompanhado da família, conversou com companheiros e retomou o comportamento que tinha antes do início dessa turbulenta chance de saída.

A participação do atacante no jogo contra o Flamengo é considerada certa.

Além disso, como restam poucos dias com a janela de transferências dos Estados Unidos aberta, a sequência no Brasil se tornaria inevitável. O clube não considera realizar uma rescisão unilateral.

Restará a Suárez provar que este comportamento será perene e encerrar a 'novela mexicana' que tanto incomoda Renato Gaúcho.

O contrato do centroavante de 36 anos com o Grêmio vai até o fim de 2024. Em dezembro, ao que tudo indica, a situação dele voltará a ser debatida.