A “11ª Meia Maratona de Juiz de Fora”, 5ª etapa do “35º Ranking de Corridas de Rua” da Prefeitura de Juiz de Fora, terá largada no dia 6 de agosto, às 7h, no estacionamento do Shopping Jardim Norte. O percurso da corrida válido pelo ranking será de 21 km, enquanto que o percurso alternativo, sem validade pelo ranking, será de 10 km, e o da caminhada, de 3 km. A corrida infantil será realizada no dia 5 de agosto, às 16h, no estacionamento do Jardim Norte.

A entrega dos kits será realizada no dia 5 de agosto, no Shopping Jardim Norte, de 14h às 19h. Já a entrega dos chips será feita no dia 6 de agosto, das 5h30 às 6h45.



Confira o calendário de provas 2023:

6 de agosto: Meia Maratona de Juiz de Fora

27 de agosto: Corrida do Independência Shopping

17 de setembro: 11ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos

8 de outubro: Corrida Move IT Sports (nome provisório)

29 de outubro: 10ª Corrida Solidária Outubro Rosa da Ascomcer

25 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run

Tags:

maratona